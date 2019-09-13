في مصر، شاب يبيع الاعضاء البشرية على الفيسبوك

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لجأ شاب مصري عشريني يعمل سمساراً في تجارة الأعضاء البشرية، إلى نشر إعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن من خلاله عن بيع الأعضاء البشرية، وبعد ساعات قليلة من نشر الإعلان، تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية المصرية من القبض على المتهم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال الإنترنت، ومكافحة جرائم النصب، لحماية المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل، عبارة عن الحساب والمشاركات المُشار إليها، ومنها محادثة بينه وأحد الأشخاص، يقوم فيها المتهم بالاتفاق معه على سعر شراء كُلى نظير 55 ألف جنيه مقابل مادي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه من أجل التربح منه، والحصول على عملات من بيع الأعضاء البشرية.
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