في مصر، شاب يبيع الاعضاء البشرية على الفيسبوك

وأكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "تتضمن الإعلان عن بيع الأعضاء البشرية"، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل زراعي يدعى "هيثم. ك" - 22 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل، عبارة عن الحساب والمشاركات المُشار إليها، ومنها محادثة بينه وأحد الأشخاص، يقوم فيها المتهم بالاتفاق معه على سعر شراء كُلى نظير 55 ألف جنيه مقابل مادي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه من أجل التربح منه، والحصول على عملات من بيع الأعضاء البشرية.