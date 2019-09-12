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اصابة مدني خلال سرقة سيارته شمالي بغداد

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افاد مصدر امني، الخميس، بإصابة مدني خلال سرقة سيارته شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة سرقت سيارة في منطقة حسينية المعامل شمالي بغداد، بعدما اصابت صاحبها بطلق ناري".

 

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

 

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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