محافظ بابل يأمر بإطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين

امر محافظ بابل كرار العبادي، الخميس، بإطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين، فيما شدد على ضرورة احترام القانون.

وقال العبادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "امر بإطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين بعد أخذ تعهدات بعدم خرق القانون والتجاوز عليه".

واوعز العبادي "للجهات الامنية بالإفراج عن جميع الموقوفين الذين تظاهروا ظهر اليوم جنوبي بابل"، مشددا على ضرورة "احترام القانون وعدم التجاوز عليه".

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واضاف انه "سيسعى لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".

واعتقلت القوات الأمنية في ناحية المدحتية جنوبي الحلة عشرات المتظاهرين ب‍حجة عدم وجود ترخيص للتظاهرة وهو الاعتقال الثاني الذي تعرض له المتظاهرون خلال شهرين.

فيما اعتبر مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة بابل احمد العطار، اليوم الخميس، ان محافظ بابل كرار العبادي استخدم صلاحياته "بشكل تعسفي" مع المتظاهرين المطالبين بتوفير الخدمات في ناحية المدحتية جنوبي المحافظة.