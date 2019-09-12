جامعة بغداد ضمن أفضل الجامعات العالمية بتصنيف التايمز البريطاني للعام 2020

للعام الثاني على التوالي، حققت جامعة بغداد انجازاً جديداً في تصنيف التايمز البريطاني لأفضل الجامعات العالمية بأصداره السادس عشر للعام 2020 بمرتبة (801-1000) من اصل (1396) جامعة داخلة في التصنيف و بأشتراك 1800 جامعة تم تقييمها من 92 دولة وبزيادة (138) جامعة مصنفة مقارنة بالعام الماضي. ويعد هذا الانجاز تحقيقاً للهدف الاول من اهداف البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ((اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر لجودة التعليم العالي في العراق)) وتنفيذاً للخطة الستراتيجية لجامعة بغداد (2018-2022). وقد صنفت جامعتان عراقيتان فقط في التصنيف لعام ٢٠٢٠هما جامعة بغداد والجامعة التكنلوجية.

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