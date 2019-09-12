الحشد ينفذ عملية استباقية لقطع طرق امداد 'داعش' شمال جلولاء

نفذت قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات ديالى، الخميس، عملية استباقية لقطع طرق امداد تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق المحاذية لنهر ديالى شمال جلولاء.

وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "قوة من اللواء 20 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية استباقية لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على طرق امدادهم في قرية ام الحنطة والإصلاح وتل حميد المحاذية لنهر ديالى شمال جلولاء".

وأضاف، أنه "تم تفتيش تلك المناطق التي تمتاز بكثافة الاشجار وتأمينها لقطع اي طريق على فلول داعش أمام تهديد استقرارها"، مؤكدا أنه "تم انتهاء العملية نجاح ودون تسجيل اي خسائر في صفوف القوات".