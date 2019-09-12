الخزعلي: صدور قرار من الجامعة العربية يدين اسرائيل لاستهدافها العراق امر جيد

وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها الخليج 365، إن "صدور قرار من الجامعة العربية يدين (اسرائيل) بسبب استهدافها العراق امر جيد، ولكن الملاحظ ان الحكومة العراقية الى الان لم تعلن نتائج التحقيق، ولم تقم بواجبها امام المجتمع الدولي".واضاف الخزعلي، ان "الفرصة الان مؤاتية جدا لنا كعراقيين ان نقف موقفا واحدا امام هذا العدوان"، مشددا "لا تقصروا في الدفاع عن سيادتكم".

وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق من اليوم الخميس (12 ايلول 2019) أن الجامعة العربية اعتمدت بالإجماع قراراً عراقياً يدين اعتداءات اسرائيل بالطائرات المسيرة على بعض الدول.

