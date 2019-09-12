بالوثائق.. ثلاثة طلبات لرفع الحصانة عن فائق الشيخ علي

تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن ثلاثة طلبات الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي. وتتضمن الطلبات شكاوى ضد الشيخ علي تتعلق بتمجيد حزب البعث المنحل والقذف والتشهير. وكانت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي اعلنت، قبل ايام، ان ثلاثة طلبات وصلت الى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، فيما اشارت الى انها تنتظر رئاسة مجلس النواب للبدء باجراءات رفع الحصانة عنه.

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