'مناسبة دينية' تؤجل محاكمة 'سفاح المسجدين'

اعلن قاض نيوزيلندي، الخميس، أن محاكمة المتهم بإطلاق النار داخل مسجدين في نيوزيلندا وقتل 51 شخصا تم تأجيلها شهرا، لتزامن الموعد المحدد سلفا للمحاكمة مع شهر رمضان المقبل.
ودفع الأسترالي برينتون تارانت (29 عاما) ببراءته في 92 تهمة وجهت له من بينها القتل والإرهاب.
وكان من المقرر بدء محاكمته في 4 مايو 2020، لكن قاضي المحكمة العليا، كاميرون ماندر، قال إن المدعين نبهوا المحكمة إلى "وجود صعوبات بسبب تداخل الموعد مع شهر رمضان المعظم الذي يحل في مايو من العام القادم".
وأضاف ماندر في بيان أصدرته المحكمة "عدد من الشهود الذين سيتم استدعاؤهم في المحاكمة من المسلمين".
وقال إن فريق الدفاع عن تارانت وافق على التأجيل وستبدأ المحاكمة في الثاني من يونيو.
وانتقد المسلمون في نيوزيلندا النظام القضائي، بسبب الوقت الذي استغرقه مثول المتهم للمحاكمة وعقدها في رمضان.
وقال المدعون إنهم يتوقعون أن تستغرق المحاكمة نحو 6 أسابيع لكن ماندر قال إن محامي الدفاع يعتقدون أنها قد تستغرق وقتا أطول.
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