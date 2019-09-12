اصابة جنديين باستهداف قناص لنقطة تفتيش في الطارمية شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة جنديين باستهداف قناص لنقطة تفتيش في الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قناصاً استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش ما اسفر عن اصابة جنديين بجروح خطيرة ضمن قضاء الطارمية".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.