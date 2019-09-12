حقوق الانسان: محافظ بابل استخدم صلاحياته بشكل تعسفي مع المتظاهرين

وقال العطار في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية اعتقلت ٤١ متظاهرا وأودعتهم في مركز شرطة المدحتية قبل ان يتم الإفراج عنهم بكفالة ضامنة من قبل قاضي التحقيق في الناحية"، لافتا الى ان" محافظ بابل استخدم صلاحياته بشكل تعسفي مع المتظاهرين في ناحية المدحتية بعد ان منحهم الموافقة ومن ثم الغائها في الوقت ذاته".واضاف ان "المتظاهرين رفضوا الخروج من التوقيف قبل ان تتحقق مطالبهم الخاصة بتوفير الخدمات الأساسية للمدينة"، لافتا الى ان "مكتب مفوضية حقوق الإنسان يعمل على متابعة مطالب المتظاهرين مع الجهات المعنية في المحافظة".

واعتقلت القوات الأمنية في ناحية المدحتية جنوبي الحلة عشرات المتظاهرين بحجة عدم وجود ترخيص للتظاهرة وهو الاعتقال الثاني تعرض له المتظاهرون خلال شهرين.