حقوق الانسان: محافظ بابل استخدم صلاحياته بشكل تعسفي مع المتظاهرين

اعتبر مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة بابل احمد العطار، الخميس، ان محافظ بابل كرار العبادي استخدم صلاحياته "بشكل تعسفي" مع المتظاهرين المطالبين بتوفير الخدمات في ناحية المدحتية جنوبي المحافظة.
وقال العطار في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية اعتقلت ٤١ متظاهرا وأودعتهم في مركز شرطة المدحتية قبل ان يتم الإفراج عنهم بكفالة ضامنة من قبل قاضي التحقيق في الناحية"، لافتا الى ان" محافظ بابل استخدم صلاحياته بشكل تعسفي مع المتظاهرين في ناحية المدحتية بعد ان منحهم الموافقة ومن ثم الغائها في الوقت ذاته".
واضاف ان "المتظاهرين رفضوا الخروج من التوقيف قبل ان تتحقق مطالبهم الخاصة بتوفير الخدمات الأساسية للمدينة"، لافتا الى ان "مكتب مفوضية حقوق الإنسان يعمل على متابعة مطالب المتظاهرين مع الجهات المعنية في المحافظة".
واضاف ان "المتظاهرين رفضوا الخروج من التوقيف قبل ان تتحقق مطالبهم الخاصة بتوفير الخدمات الأساسية للمدينة"، لافتا الى ان "مكتب مفوضية حقوق الإنسان يعمل على متابعة مطالب المتظاهرين مع الجهات المعنية في المحافظة".
واعتقلت القوات الأمنية في ناحية المدحتية جنوبي الحلة عشرات المتظاهرين بحجة عدم وجود ترخيص للتظاهرة وهو الاعتقال الثاني تعرض له المتظاهرون خلال شهرين.
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