وزير الخارجيّة يصل الى الجزائر لبحث الملفات الثنائية المهمة

اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن وصول وزيرها محمد علي الحكيم الى الجزائر لبحث الملفات الثنائية المهمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة وصل إلى الجزائر، وكان في استقباله نظيره صبري بوقادوم لبحث الملفات الثنائيّة المهمة، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك".

وكان وزير الخارجية محمد الحكيم اكد، اول امس الثلاثاء، من الجامعة العربية ان العراق لا يؤيد المشاريع والمخططات التي تؤدي لرفع حالة التوتر بالمنطقة، مشددا على أهمية إيجاد الحلول للأزمات التي تتعرض لها المنطقة العربية.