وكيل لاوتارو يفتح الباب لبرشلونة

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تصريحات لياكيه، اليوم الخميس، قال فيها: "سيكون من الجيد أن أراه مع ليو ( ميسي ) في برشلونة".

وحققت الأرجنتين مؤخرًا فوزًا عريضًا على المكسيك، برباعية نظيفة، سجلها منها لاوتارو 3 أهداف (هاتريك).



واستغل وكيله هذه الفرصة للتحدث عن انضمامه المحتمل للبارسا.

وخرجت تقارير صحفية، في الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن إنتر ميلان بدأ يفكر جديًا في تجديد عقد لاوتارو وإغرائه بالمال، من أجل الاستمرار في صفوفه.