وكيل لاوتارو يفتح الباب لبرشلونة

2019-09-12 | 18:00
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فتح ألبرتو ياكيه، وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الباب أمام انضمام موكله إلى برشلونة.
وحققت الأرجنتين مؤخرًا فوزًا عريضًا على المكسيك، برباعية نظيفة، سجلها منها لاوتارو 3 أهداف (هاتريك).
واستغل وكيله هذه الفرصة للتحدث عن انضمامه المحتمل للبارسا.
وخرجت تقارير صحفية، في الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن إنتر ميلان بدأ يفكر جديًا في تجديد عقد لاوتارو وإغرائه بالمال، من أجل الاستمرار في صفوفه.
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