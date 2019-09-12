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وكيل لاوتارو يفتح الباب لبرشلونة

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2019-09-12 | 18:00

وكيل لاوتارو يفتح الباب لبرشلونة

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فتح ألبرتو ياكيه، وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الباب أمام انضمام موكله إلى .
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تصريحات لياكيه، اليوم الخميس، قال فيها: "سيكون من الجيد أن أراه مع ليو () في برشلونة".

وحققت الأرجنتين مؤخرًا فوزًا عريضًا على المكسيك، برباعية نظيفة، سجلها منها لاوتارو 3 أهداف (هاتريك).


واستغل وكيله هذه الفرصة للتحدث عن انضمامه المحتمل للبارسا.

وخرجت تقارير صحفية، في الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن إنتر ميلان بدأ يفكر جديًا في تجديد عقد لاوتارو وإغرائه بالمال، من أجل الاستمرار في صفوفه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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