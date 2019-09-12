السامرائي: قرار تخويل رئيس مجلس الوزراء التمديد لمن بلغ سن التقاعد غير مقبول

وقال السامرائي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، إن "قرار مجلس الوزراء بتخويل رئيسه التمديد للموظفين ممن بلغوا سن التقاعد غير مقبول ويزيد من تعقيد المشهد السياسي مع اقتراب موعد إنهاء المناصب بالوكالة".وأضاف أن "الوزراء لم يضعوا بحسبانهم تمكين الشباب وخضعوا لفكرة السماح بالتمديد للموظفين الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد"، مشيراً إلى أن "هذا القرار يناقض قراراً سابقاً لمجلس الوزراء اتخذه في ١٤/ ٥ / ٢٠١٣ يمنع التمديد لهم".

ولفت السامرائي أنه "ليس مقبولاً أن نضع مؤسسات الدولة كلَّ مرة في دوامة؛ مرةً بتعيين المسؤولين بالوكالة، ومرةً بالتمديد لمن بلغ السن القانوني للتقاعد، وكأن هناك من يريد أن يرسخ الانطباع بأن العراق بلدُ الفوضى الإدارية وأن لا كفاءات فيه إلا القابعون الحاليون على كراسي السلطة".