بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي. وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا أنه "تمت مناقشة آخر مستجدات الأحداث على الصعيدين العربي والدولي".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي وأهمية بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسا الجمهورية والوزراء يناقشان ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.