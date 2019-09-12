الحلبوسي يقبل تحدي الأمم المتحدة بزراعة الاشجار في جميع أنحاء البلاد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، عن قبوله تحدي ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمبادرة غرس الأشجار في جميع أنحاء البلاد.
وغرد الحلبوسي على واجهة صفحته الشخصية معلقا على الفيديو كلمتي "اقبل التحدي".
يشار الى أن بعثة الامم المتحدة في العراق نشرت عبر موقعها الرسمي بيانا، مرفق بمقطع فيديو حمل عنوان "غرس شجرة من أجل السلامقال فيه " إن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت غرستْ شجرة في مدرسةٍ ب أربيل في 9 أيلول/ سبتمبر 2019، استجابة لتحدٍّ من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.
واشار البيان الى الممثلة الخاصة تحدّت الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للانضمام إليها في تبني هذه المبادرة كتحدٍّ وطني لغرس الأشجار في جميع أنحاء العراق.
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