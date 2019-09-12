جمعية منتجي الدواجن: السفير التركي يقود أجندات خارجية لمحاربة المنتج الوطني

اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي الدواجن علي المظفر، الخميس، أن هناك "أجندات خارجية" يقودها السفير التركي في العراق فاتح يلدز لـ"محاربة المنتج الوطني".
وقال المظفر في حديث لـ الخليج 365، إن "أجندات خارجية يقودها السفير التركي لمحاربة المنتج الوطني"، مبيناً أن "الأخير يدافع عن انتاجه المحلي وصناعته عكس الموجودين في العراق الذين لا يفكرون في الزراعة والصناعة".
وأضاف، أن "العراق ومنذ عام 2003 لم نرى هناك دعما للزراعة لأنه لا يوجد تفكير بها ولا يوجد هناك خبير او مستشار زراعي ينبه رئيس الوزراء لانقاذ الزراعة التي بقت مهملة طيلة هذه السنين".
وأشار إلى أن "الزراعة ستنتهي إذا لم ننقذها ونقف بوجه الفاسدين"، متابعاً أن "الزراعة هي نفط دائم وإذا لم نقم بدعمها سوف لن يكون هناك أمن غذائي".
وأضاف، أن "العراق ومنذ عام 2003 لم نرى هناك دعما للزراعة لأنه لا يوجد تفكير بها ولا يوجد هناك خبير او مستشار زراعي ينبه رئيس الوزراء لانقاذ الزراعة التي بقت مهملة طيلة هذه السنين".
وأشار إلى أن "الزراعة ستنتهي إذا لم ننقذها ونقف بوجه الفاسدين"، متابعاً أن "الزراعة هي نفط دائم وإذا لم نقم بدعمها سوف لن يكون هناك أمن غذائي".
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