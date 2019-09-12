رئيس الجمهورية يؤكد لمندوبي ثلاث دول ابتعاد العراق عن سياسة المحاور

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، لمندوبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا ابتعاد العراق عن سياسة المحاور، مشددا على اعتماد الحوار البناء وتخفيف التوترات في المنطقة.
وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على ضرورة معالجة الأزمات باعتماد الحوار البناء بين الأطراف المعنية وتخفيف التوترات في المنطقة، موضحاً أن توجهات العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور والالتزام بالمصالح الوطنية العليا، وتغليب المشتركات على الخلافات.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية، والرغبة في التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب العراقي بمختلف المجالات.
بدورهم عبر الدبلوماسيون الثلاثة، بحسب البيان، عن ارتياح بلدانهم لتطور العلاقات الثنائية مع العراق، وسعيها لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بالدور الذي يلعبه العراق في محيطه العربي والإقليمي.
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