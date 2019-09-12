رئيس الجمهورية يؤكد لمندوبي ثلاث دول ابتعاد العراق عن سياسة المحاور

وقالت رئاسة الجمهورية ، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني جون وولكس والقائمين بأعمال السفارتين الألمانية يوخن مولر والفرنسية جان نويل بونيو، مبينا ان صالح أكد حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع جيرانه وأشقائه وأصدقائه بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على ضرورة معالجة الأزمات باعتماد الحوار البناء بين الأطراف المعنية وتخفيف التوترات في المنطقة، موضحاً أن توجهات العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور والالتزام بالمصالح الوطنية العليا، وتغليب المشتركات على الخلافات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية، والرغبة في التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب العراقي بمختلف المجالات.



بدورهم عبر الدبلوماسيون الثلاثة، بحسب البيان، عن ارتياح بلدانهم لتطور العلاقات الثنائية مع العراق، وسعيها لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بالدور الذي يلعبه العراق في محيطه العربي والإقليمي.