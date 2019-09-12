العراق يتعهد بخفض الإنتاج لتلبية أهداف اتفاق أوبك

وقال بيان صادر عن "أوبك+"، إن "من المهم أن تصل جميع الدول إلى الالتزام الكامل بالتخفيضات"، مبيناً أن "مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما زالت فوق متوسط خمس سنوات".

وأضاف البيان، أن "مراقبة السوق مستمرة حتى اجتماع أوبك المقبل في كانون الأول، مبيناً أن "توترات التجارة والضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي ما تزال مستمرة".



وتعهد وزيرا النفط العراقي والنيجيري بخفض إنتاج النفط للامتثال للمستوى المستهدف لإنتاج البلدين في اتفاق أوبك.