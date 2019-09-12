أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن مشاجرة عنيفة اندلعت بين شباب في محافظة الجهراء الكويتية، بسبب خلافات بينهم، نتج عنها إصابات خطيرة وكسور متفرقة، بعد قيام أحد الأطراف بدهس خصومه بالسيارة عمدًا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الفحص الطبي أظهر أن العراقيين أصيبا بنزيف وكسور متفرقة في جسديهما، خاصة بعد دهسهما عمدا بالسيارة.
وذكر الشقيقان العراقيان أنهما على خلاف مع شخص من فئة البدون، وأنه انهال عليهما بالضرب المبرح، قبل أن يستقل سيارته ويتعمد دهسهما، لافتًا إلى أنه يجري التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.
كما نقلت وسائل إعلام كويتية أخرى أن المشاجرة استخدمت فيها السواطير والآلات الحادة، وسط معلومات بوجود عدد منهم في العناية المركزة وهم بحالة خطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر كويتي يدهس شقيقين عراقيين في الجهراء بعد مشاجرة بالآلات الحادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.