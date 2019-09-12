نائب عن كربلاء: حب السلطة والمال كانتا سببا اساسيا في سقوط الضحايا

عزا نائب عن محافظة كربلاء، اليوم الخميس، السبب الاساسي في سقوط الضحايا من الشهداء والمصابين في حادث "ركضة طويريج" الى ماوصفه بـ"حب السلطة والمال".
وقال رياض محمد المسعودي، في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، "اثبتت فاجعة كربلاء بما لايقبل الشك أن حب السلطة والمال كانتا سببا اساسيا في سقوط الضحايا من الشهداء والمصابين".
واضاف المسعودي، أن علينا أن ننتظر على الدوام حدوث الفواجع والمفاجئات".
واعلنت وزارة الصحة يوم امس الاول (الثلاثاء 10 ايلول 2019)، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء، فيما أعلنت الاخيرة الحداد الرسمي ثلاثة ايام على ارواح "الشهداء".
واضاف المسعودي، أن علينا أن ننتظر على الدوام حدوث الفواجع والمفاجئات".
واعلنت وزارة الصحة يوم امس الاول (الثلاثاء 10 ايلول 2019)، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء، فيما أعلنت الاخيرة الحداد الرسمي ثلاثة ايام على ارواح "الشهداء".
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