نائب عن كربلاء: حب السلطة والمال كانتا سببا اساسيا في سقوط الضحايا

وقال رياض محمد المسعودي، في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، "اثبتت فاجعة كربلاء بما لايقبل الشك أن حب السلطة والمال كانتا سببا اساسيا في سقوط الضحايا من الشهداء والمصابين".

واضاف المسعودي، أن علينا أن ننتظر على الدوام حدوث الفواجع والمفاجئات".



واعلنت وزارة الصحة يوم امس الاول (الثلاثاء 10 ايلول 2019)، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء، فيما أعلنت الاخيرة الحداد الرسمي ثلاثة ايام على ارواح "الشهداء".