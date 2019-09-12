النزاهة تضبط مسؤولاً بميناء أم قصر بناءً على معلومات أحد النواب

وقالت الدائرة في بيان حول تفاصيل عمليَّة الضبط، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى الميناء بناءً على المعلومات الواردة من مكتب النائب عدي عواد كاظم تمكن من ضبط مسؤول وحدة التدقيق في الميناء، وضبط (4) تصاريح گمرگية.وأشارت إلى قيام المتهم بختم التصاريح وإحالتها إلى الرسم الگمرگي دون ختم المعاملات بختم وحدة السونار لقاء مبالغ مالية، وذلك بالاتفاق مع المخلصين خلافاً للتعليمات الگمرگية التي تؤكد عدم إحالة المعاملات إلى الرسم الگمرگي دون ختم وحدة السونار.

وفي عمليَّةٍ أخرى، نُفِّذَت في الميناء، أوضحت الدائرة تمكُّن ملاكات المديريَّة من ضبط (8) تصاريح گمرگية أصلية تخصُّ مواد غذائية متنوعة قام أحد موظفي گمرگ الميناء بتدقيقها وتصديقها دون إجازة استيرادٍ، لافتة إلى أنه تم إخراج تلك المواد من الميناء خلافاً للقانون.



وأضافت الدائرة أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق.