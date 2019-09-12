التربية تستجيب لمناشدة طالبة مصابة بالسرطان

وافقت وزارة التربية على مناشدة الطالبة تبارك علي عبد المصابة بمرض السرطان.

وقالت مديرية العلاقات العامة والاعلام بالوزارة، في بيان تلقت الخليج 365، ان الوزارة وافقت على ان تؤدي الطالبة تبارك علي عبد امتحانات نصف ونهاية السنة فقط بدون ان تقوم بالدوام اليومي في مدرستها وذلك لظرفها الصحي حيث انها مصابة بمرض السرطان.



واوضحت أن مدير عام العلاقات الثقافية محمود حسين القيسي التقى الطالبة تبارك ووالدتها مؤكدا على ان تبارك طالبة مجدة ومثابرة واعطت الجميع درسا في الاصرار ومقارعة المرض وحب الحياة ومصارعة الظروف الصعبة والانتصار عليها ،وهذا الشيء يحفز الصغار والكبار ليشكل دعم حقيقي للجميع، مؤكدا على دعم هذه الشريحة ورعايتها، مشددا على ان هكذا حالات تعطي طاقة ايجابية.

من جانبه اكد مدير عام التعليم العام والاهلي والاجنبي علي حميد مخلف الدليمي خلال لقائه الطالبة تبارك، ان من واجب الوزارة الاهتمام بهذه الشريحة والاهتمام ايضا بدراستهم وتعليمهم ،ومن هذا المنطلق حصلت موافقة السيد الوزير على دوام الطلبة الذين يعانون من مشاكل صحية مثل السرطان بالانتساب ،ويقوم الطالب بالامتحان في نصف ونهاية السنة فقط دون الضرورة الى الدوام اليومي في المدرسة، وهذا ابسط شيء نقدمه لهذه الشريحة.