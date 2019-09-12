التربية تستجيب لمناشدة طالبة مصابة بالسرطان

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وافقت وزارة التربية على مناشدة الطالبة تبارك علي عبد المصابة بمرض السرطان.
واوضحت أن مدير عام العلاقات الثقافية محمود حسين القيسي التقى الطالبة تبارك ووالدتها مؤكدا على ان تبارك طالبة مجدة ومثابرة واعطت الجميع درسا في الاصرار ومقارعة المرض وحب الحياة ومصارعة الظروف الصعبة والانتصار عليها ،وهذا الشيء يحفز الصغار والكبار ليشكل دعم حقيقي للجميع، مؤكدا على دعم هذه الشريحة ورعايتها، مشددا على ان هكذا حالات تعطي طاقة ايجابية.
من جانبه اكد مدير عام التعليم العام والاهلي والاجنبي علي حميد مخلف الدليمي خلال لقائه الطالبة تبارك، ان من واجب الوزارة الاهتمام بهذه الشريحة والاهتمام ايضا بدراستهم وتعليمهم ،ومن هذا المنطلق حصلت موافقة السيد الوزير على دوام الطلبة الذين يعانون من مشاكل صحية مثل السرطان بالانتساب ،ويقوم الطالب بالامتحان في نصف ونهاية السنة فقط دون الضرورة الى الدوام اليومي في المدرسة، وهذا ابسط شيء نقدمه لهذه الشريحة.
يذكر ان تبارك طالبة في الصف الثالث المتوسط مصابة بمرض السرطان ،واطلقت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة مرض السرطان بعنوان (# كلنا تبارك) وعدم الاستسلام له .
وقدمت تبارك شكرها الى مديرة المدرسة الاهلية التي تدرس فيها والتي تحملت تكاليف دراستها خلال العام الدراسي متمنين من جميع ادارات المدارس ان تحذو حذو هذه المدرسة وتبادر في رعاية الحالات التي تستوجب الرعاية .
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