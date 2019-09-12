بأسعار لا تقارن... آبل ووالت ديزني ينافسان نتفليكس!

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أبل ستقدم خدمة البث التلفزيوني بسعر لا يقارن، يبدأ من 5 دولارات شهريا. وتدشن شركة والت ديزني في الشهر نفسه خدمة بث مماثلة مقابل 7 دولارات شهريا.

وربما تكون الصدفة البحتة هي التي جمعت بين آبل وديزني لتقدما خدمتيهما بسعرين متقاربين أقل من الخدمة الأساسية لنتفليكس التي تبلغ 13 دولارا شهريا.



لكن نية التصدي لتقدم نتفليكس المهول في عالم البث التلفزيوني أوضح ما يكون.

وجاء إلإعلان عن خدمة البث التلفزيوني خلال مؤتمرها الذي كشفت فيه أيضا عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة لا تختلف في الشكل كثيرا عن هواتف آيفون التي صدرت العام الماضي سوى في إضافة كاميرا لالتقاط الصور من الزوايا شديدة الاتساع.