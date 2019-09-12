من المقرر أن تطلق شركتا أبل وولت ديزني خدماتهما الخاصة بالبث التلفزيوني في نوفمبر المقبل، لتنافسا بذلك شركة نتفليكس الذي هيمنت على المجال لسنوات.
وربما تكون الصدفة البحتة هي التي جمعت بين آبل وديزني لتقدما خدمتيهما بسعرين متقاربين أقل من الخدمة الأساسية لنتفليكس التي تبلغ 13 دولارا شهريا.
لكن نية التصدي لتقدم نتفليكس المهول في عالم البث التلفزيوني أوضح ما يكون.
وجاء إلإعلان عن خدمة البث التلفزيوني خلال مؤتمرها الذي كشفت فيه أيضا عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة لا تختلف في الشكل كثيرا عن هواتف آيفون التي صدرت العام الماضي سوى في إضافة كاميرا لالتقاط الصور من الزوايا شديدة الاتساع.
كانت هذه تفاصيل خبر بأسعار لا تقارن... آبل ووالت ديزني ينافسان نتفليكس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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