سفير بريطاني جديد في العراق

اعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، عن تعيين سفير جديد لها في العراق. وقالت السفارة البريطانية لدى بغداد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان ستيفن هيكي سيتسنم منصب سفير المملكة المتحدة لدى العراق من السفير جون ولكس في تشرين الثاني القادم.

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