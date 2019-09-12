تعرفي على أسباب وطرق علاج حساسية البشرة بالخلطات الطبيعية

مشاكل البشرة الحساسة مؤرقة للكثيرات، خصوصاً عندما يرافقها حكة شديدة مزعجة، لذا سنتعرف على أهم وأفضل الخلطات الطبيعية لعلاج حساسية الوجه.

ما هي حساسية البشرة؟

الحساسية من المشاكل الجلدية التي تعاني منها الكثيرات، تحدث عندما يدخل الجسم أو يلامس الجلد أحد مهيجات البشرة عندما يُهيأ للجسم أن الجهاز المناعي يتعرض لهجوم، فيقوم بإرسال مضادات لمحاربة أي جسم غريب قد يضر الجسم، فيظهر على الجسم طفح جلدي وحبوب مكان المنطقة التي حدث فيها التهيج.

أسباب حساسية البشرة

• أسباب وراثية.

• لدغات الحشرات.

• تناول بعض المضادات الحيوية، أو تطبيق المراهم.

• وجود حساسية تجاه بعض أنواع الأدوية مثل الأسبرين والبنسلين.

• وجود حساسية تجاه بعض أنواع الأطعمة كالمكسرات والسمك.

• الشعور بالبرودة الشديدة أو الضغط أو الاهتزاز.

• وجود خلل في جهاز المناعة.

• العدوى من شخص آخر.

• ملامسة بعض المعادن للجلد كالنيكل والذهب.

• الحساسية من بعض أنواع مستحضرات التجميل والعطور.

• مركب الفورمالديهايد الذي يوجد في المنتجات الورقية، والدهانات، والأدوية، والمنظفات المنزلية.

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طرق علاج حساسية البشرة



• الابتعاد عن كل شيء يسبب الحساسية.

• أخذ حمام دافئ، وترطيب البشرة بعده.

• تطبيق الكريمات المضادة للحساسية والحكة.

• ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية حتى لا تسبب تهيج الجلد.

• بدلاً من تنظيف الجلد بالصابون يمكن استخدام الكريمات المائية المرطبة.

• استخدام منتجات التجميل التي تحتوي على أحماض.

• استخدام الكريمات المخصصة لبشرة الحساسة. • الابتعاد عن كل شيء يسبب الحساسية.• أخذ حمام دافئ، وترطيب البشرة بعده.• تطبيق الكريمات المضادة للحساسية والحكة.• ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية حتى لا تسبب تهيج الجلد.• بدلاً من تنظيف الجلد بالصابون يمكن استخدام الكريمات المائية المرطبة.• استخدام منتجات التجميل التي تحتوي على أحماض.• استخدام الكريمات المخصصة لبشرة الحساسة. خلطات طبيعية لعلاج حساسية البشرة



• الحليب لعلاج حساسية البشرة

يتم تطبيق الحليب البارد على المنطقة المصابة بالحساسية، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم شطفه بالماء البارد، وتكرر الخلطة مرتين في اليوم.

• زيت الزيتون لعلاج حساسية البشرة

يتم غسل البشرة جيداً، ومن ثم يطبق زيت الزيتون الدافئ عليها 3 مرات في اليوم.

• الخيار لعلاج حساسية البشرة

يطحن الخيار حتى يصبح ناعماً، ومن ثم يطبق على المناطق المصابة بالحساسية، وبعد مرور 15 دقيقة يشطف بالماء الفاتر، ويكرر العلاج مرتين في اليوم.

• الصبار لعلاج حساسية البشرة

يدهن الصبار على البشرة بشكل مباشر، ويترك حتى يجف تماماً، ثم يشطف بالماء الفاتر، ويتم تكرار العلاج 3 مرات في اليوم.