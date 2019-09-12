4 أخطاء تقع فيها الأمهات مع عودة الأطفال الى المدرسة... احذريها!

مع اقتراب العودة الى المدرسة ، تبدأ الإستعدادات لإستقبال عام دراسيّ جديد مليء بالتحديات للطفل وللأم على حدّ سواء.

ولكي تمرّ هذه الفترة بأقل توتر ممكن، إحرصي على التقيد بهذه التوصيات:

طفلك نال علامة متدنية؟

غالبًا ما تلجأ الأمهات الى لوم الطفل وتنفيذ مختلف أنواع العقاب معه اذا تراجع أداؤه المدرسي ونال علامة متدنية. لكن ذلك الأسلوب لا يشجع الطفل على التقدم بل على العكس يزيده خوفًا من العقاب ويعيق تقدمه! شجعي طفلك في المقابل وابحثي عن نقاط ضعفه للعمل عليها. غالبًا ما تلجأ الأمهات الى لوم الطفل وتنفيذ مختلف أنواع العقاب معه اذا تراجع أداؤه المدرسي ونال علامة متدنية. لكن ذلك الأسلوب لا يشجع الطفل على التقدم بل على العكس يزيده خوفًا من العقاب ويعيق تقدمه! شجعي طفلك في المقابل وابحثي عن نقاط ضعفه للعمل عليها. طفلك مجتهد أكثر من أخيه؟

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تقع الأم عادة بالفخّ نفسه، تحاول تشجيع طفلها عن طريق مقارنته بأخيه "شقيقك مجتهد أكثر منك" ،"أختك مهذبة بعكسك"... لكنها لا تدرك طبعًا أنّ أسلوبها هذا يثير الغيرة بين الأشقاء ويخلق في الطفل الأضعف عقدًا نفسيّة وإحساسًا بالدونيّة. تقع الأم عادة بالفخّ نفسه، تحاول تشجيع طفلها عن طريق مقارنته بأخيه "شقيقك مجتهد أكثر منك" ،"أختك مهذبة بعكسك"... لكنها لا تدرك طبعًا أنّ أسلوبها هذا يثير الغيرة بين الأشقاء ويخلق في الطفل الأضعف عقدًا نفسيّة وإحساسًا بالدونيّة. لذا حذاري استخدام أسلوب المقارنة بين الأطفال، واحرصي في السياق نفسه على التأكّد من أنّ المعلمة لا تقارن طفلك بأخيه في سنّه او بأي طفل آخر لما لذلك من تداعيات نفسية سيئة عليه. "لا لخلق الروتين"...

الروتين مهم في حياة طفلك، لكن لا تنسي أنّ المنزل هو المتنفّس الوحيد للطفل من كافة الضغوطات والمخاوف والأنظمة والقواعد. من الجيّد لا بل من الضروري أن تخلقي روتينًا لموعد نومه، ووقت المذاكرة واللّعب والإستحمام وما الى هناك. الروتين مهم في حياة طفلك، لكن لا تنسي أنّ المنزل هو المتنفّس الوحيد للطفل من كافة الضغوطات والمخاوف والأنظمة والقواعد. من الجيّد لا بل من الضروري أن تخلقي روتينًا لموعد نومه، ووقت المذاكرة واللّعب والإستحمام وما الى هناك. لكن كوني في الوقت عينه مرنة ولا بأس في خرق الروتين بين الحين والآخر، وتذكّري أنّ البيت ليس معسكرًا بل هو مصدر الأمان والراحة لطفلك. "طفلي لم يأكل طعامه!"

نعود ونكرّر، لا تجعلي من الواجبات أمورًا يقوم بها بالإكراه ومن بينها الطعام. لا تجبريه دائمًا على تناول الطعام بل اجعليه يقوم بذلك من تلقاء نفسه. تأكدي أنه لن يتحمّل الجوع وان امتنع مرة عند تناول طعامه في المدرسة فمن المفترض انه لن يكرر ذلك ثانية.