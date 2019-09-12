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مع اقتراب العودة الى المدرسة ، تبدأ الإستعدادات لإستقبال عام دراسيّ جديد مليء بالتحديات للطفل وللأم على حدّ سواء.
ولكي تمرّ هذه الفترة بأقل توتر ممكن، إحرصي على التقيد بهذه التوصيات:
طفلك نال علامة متدنية؟
طفلك مجتهد أكثر من أخيه؟
لذا حذاري استخدام أسلوب المقارنة بين الأطفال، واحرصي في السياق نفسه على التأكّد من أنّ المعلمة لا تقارن طفلك بأخيه في سنّه او بأي طفل آخر لما لذلك من تداعيات نفسية سيئة عليه.
"لا لخلق الروتين"...
لكن كوني في الوقت عينه مرنة ولا بأس في خرق الروتين بين الحين والآخر، وتذكّري أنّ البيت ليس معسكرًا بل هو مصدر الأمان والراحة لطفلك.
"طفلي لم يأكل طعامه!"
كانت هذه تفاصيل خبر 4 أخطاء تقع فيها الأمهات مع عودة الأطفال الى المدرسة... احذريها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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