قائد عمليات نينوى يوضح ما جرى مع الدوبرداني: موكبه لم يمتثل لأوامر السيطرة

وقال الزوبعي في حديث لـ الخليج 365، إن "عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني والنائب الأول لمحافظ نينوى دخلوا عن طريق اربيل باتجاه الموصل عن طريق السيطرات"، مبيناً أن "الموكب لم يتوقف في السيطرة ولم يمتثل لأوامر السيطرة لغرض التعرف عليهم".وأضاف، أن "نقطة التفتيش قامت بايقاف آخر عجلة من الحماية بعد مرور الموكب بالكامل لغرض معرفة صاحب الموكب، وبعد التدقيق من العجلة الأخيرة تبين أن الموكب يعود إلى النائب شيروان الدوبرداني".

وبين الزوبعي: "حصل سوء فهم من قبل أفراد العجلة الأخيرة من الموكب وقاموا بإشهار السلاح على أفراد السيطرة، تم إيقافهم على الفور وحجزهم لحين وصول ضابط امر السيطرة وتم الكشف عن هويتهم ومن ثم أطلق سراح العجلة وأفراد الحماية".



وتابع: "الكلام الذي تحدث به مكتب النائب بخصوص محاولة الاغتيال أو حجز أفراد الحماية عارٍ عن الصحة، نحن نعمل وفق القانون وحتى خلال تجوالي ومروري بالسيطرات أنا شخصياً أعرف عن نفسي لأجل تثبيت المرور وسبق وأن انتحل داعش صفات وشخصيات ومواكب وتمكنوا من المرور لتنفيذ عملياتهم، وكان على النائب أن يُعرف عن هويته أثناء مروره بأي سيطرة".

وتساءل قائد عمليات نينوى: "لماذا عدم الامتثال لأوامر السيطرة والتحسس المستمر من الجيش ولواء ٣٠ في سهل نينوى، لماذا نحن دائما متهمون بخرق القانون".

وكان مكتب النائب شيروان الدوبرداني أعلن، اليوم الخميس، عن نجاة الأخير ونائب محافظة نينوى سيروان روژبياني من "محاولة اغتيال" في سيطرة كوكجلي بمحافظة نينوى.