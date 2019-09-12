التربية تأخذ التعهدات من المعلمين والمدرسين بالامتناع عن التدريس الخصوصي

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الوزارة فراس محمد حسن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن المديرية العامة للاشراف التربوي بالوزارة وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بحث المشرفين على متابعة الادارات المدرسية والتاكيد عليهم باخذ التعهدات من المعلمين والمدرسين بالامتناع عن التدريس الخصوصي، فضلاً عن بذل الجهد اللازم لايصال المادة العلمية الى اذهان الطلبة واستخدام المعينات التربوية الملائمة كلاً بحسب تخصصة .وبين ان هذا التوجيه يأتي ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2019-2020، مشيرا الى ان ظاهرة التدريس الخصوصي من الظراهر السلبية التي ظهرت في مناخ العملية التربوية والتعليمية وانتشرت بين الطلبة بالمدة الاخيرة رغم توجهيات الوزارة اضافة الى العقوبات الرادعة لغير الملتزمين بالتعليمات من المعلمين والمدرسين .

يشار الى أن وزارة التربية قد اعلنت، في وقت سابق عن مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية دوامها الرسمي اليوم الخميس 12 من ايلول.

