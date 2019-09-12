أوبك+ تناقش تخفيضات النفط غير الكافية في العراق

اعلن مصدر مسؤول في اللجنة الوزارية بين أوبك والدول غير الأعضاء، الخميس، بان اوبك+ ناقشت تخفيضات إنتاج النفط غير الكافية في العراق.
وقالت وكالة تاس الروسية نقلا عن المصدر إن "اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والدول غير الأعضاء ناقشت تخفيضات إنتاج النفط غير الكافية في العراق ونيجيريا".
ودعا وزيرا الطاقة السعودي والروسي "جميع المنتجين إلى الامتثال لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك، قبل اجتماع لجنة المراقبة المشتركة".
ويتراس وزير النفط وفد العراق المشارك في عدة فعاليات في دولة الامارات تبدأ بالمؤتمر العالمي للطاقة بالتزامن معه ايضاً فعاليات للمنتدى العالمي للطاقة يتبعها اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج وهذه اللجنة مشتركة بين الدول المنتجة في اوبك والدول المتحالفة معها من خارج منظمة اوبك .
ودعا وزيرا الطاقة السعودي والروسي "جميع المنتجين إلى الامتثال لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك، قبل اجتماع لجنة المراقبة المشتركة".
ويتراس وزير النفط وفد العراق المشارك في عدة فعاليات في دولة الامارات تبدأ بالمؤتمر العالمي للطاقة بالتزامن معه ايضاً فعاليات للمنتدى العالمي للطاقة يتبعها اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج وهذه اللجنة مشتركة بين الدول المنتجة في اوبك والدول المتحالفة معها من خارج منظمة اوبك .
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