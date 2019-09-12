نائب: الفصل التشريعي المقبل سيكون ساخنا

وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "العمل خلال الفصل التشريعي الثاني لم يكن كافيا ومرضيا للجماهير التي كانت تنتظر الكثير من القوانين المتعلقة بالحاجات المجتمعية"، مبينا ان "هناك العديد من مشاريع ومقترحات القوانين التي كان من المفترض تمريرها لكن عدم اكمال الكابينة الوزارية والانشغال بعدد من القضايا وعدم اكتمال النصاب لعدد من الجلسات لاسباب مختلفة كانت السبب في عرقلة تمرير تلك القوانين".

واضاف خلاطي، ان "مجلس النواب قد ادى وبحسب وجهة نظري اداء لابأس فيه، لكنه ليس بالمستوى المطلوب والذي نطمح اليه"، مؤكدا ان "بامكننا تحقيق الاكثر بالفصل التشريعي المقبل".

وشدد على ضرورة ان "يكون هناك تركيز اكبر على القوانين الخدمية خاصة ان هناك اداء تصاعديا من الفصل التشريعي الاول الى الثاني وسنحاول الاستمرار بهذا الاداء التصاعدي"، لافتا الى ان "مجلس النواب عليه ان يتحمل المسؤوليات القانونية في تمرير العدد الاكبر من القوانين المهمة".



واكد خلاطي، ان "قوانين الموازنة الاتحادية للعام المقبل والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية والضمان الصحي، نعتقد انها ستتصدر تركيز البرلمان بالفصل التشريعي المقبل، مايجعله فصلا ساخنا ايضا ومتضمنا لبعض السجالات والخلافات خاصة بقانون الموازنة الذي تعمل الحكومة حاليا على اعداده".