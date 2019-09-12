نائب: الفصل التشريعي المقبل سيكون ساخنا

رجح نائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الخميس، ان يكون الفصل التشريعي المقبل لعمل مجلس النواب "ساخنا"، متوقعا ان يتضمن سجالات وخلافات بسبب عدد من القوانين المهمة والحساسة من بينها الموازنة والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية.
واضاف خلاطي، ان "مجلس النواب قد ادى وبحسب وجهة نظري اداء لابأس فيه، لكنه ليس بالمستوى المطلوب والذي نطمح اليه"، مؤكدا ان "بامكننا تحقيق الاكثر بالفصل التشريعي المقبل".
وشدد على ضرورة ان "يكون هناك تركيز اكبر على القوانين الخدمية خاصة ان هناك اداء تصاعديا من الفصل التشريعي الاول الى الثاني وسنحاول الاستمرار بهذا الاداء التصاعدي"، لافتا الى ان "مجلس النواب عليه ان يتحمل المسؤوليات القانونية في تمرير العدد الاكبر من القوانين المهمة".
واكد خلاطي، ان "قوانين الموازنة الاتحادية للعام المقبل والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية والضمان الصحي، نعتقد انها ستتصدر تركيز البرلمان بالفصل التشريعي المقبل، مايجعله فصلا ساخنا ايضا ومتضمنا لبعض السجالات والخلافات خاصة بقانون الموازنة الذي تعمل الحكومة حاليا على اعداده".
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