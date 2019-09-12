محافظ نينوى يفّند 'اتهامات' حقوق الانسان له بشأن عودة النازحين ويدعوها للتأكد

فنّد محافظ نينوى منصور المرعيد، الخميس، "اتهمات" مفوضية حقوق الانسان له بعرقلة عودة النازحين لمناطقهم في المحافظة، مؤكدا انها عارية عن الصحة وتندرج ضمن محاولات مصادرة النجاحات التي حققتها المحافظة بهذا الملف، دعاها للتأكد من معلوماتها قبل إتهام الآخرين.
وأضاف المرعيد، أن "المحافظة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين، حيث قامت وفي خطوة اولى بإعادة نازحي عدد من المحافظات القاطنين في مخيمات نينوى الى محافظاتهم الاصلية من اجل معرفة العدد الحقيقي لنازحي المحافظة والشروع بتوفير بيئة مناسبة لعودتهم الى مناطقهم عبر ايجاد الخدمات فيها وتأمينها بشكل يضمن سلامتهم".
وتابع، أن "المحافظة لا علاقة لها بمنحة الميلون ونصف دينار كما ذكر نائب رئيس المفوضية في أكثر من ظهور اعلامي له كون وزارة الهجرة هي من تؤمنها للعوائل العائدة وهناك إجراءات رسمية وبيرقراطية يجب اتبعها من قبل العائدين للحصول على المنحة، ويجب على جميع المتحدثين عن الموضوع التأكد من معلوماتهم قبل إتهام الاخرين واطلاق تصريحات لا تمت للحقيقة بصلة هدفها عرقلة جهود المحافظ في هذا الشأن لا اكثر".
وأكد، "لا توجد عودة قسرية لنازحي المحافظة وما ذكره نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان يجافي الحقيقة ونحن من بادرنا بغلق عدد من مخيمات المحافظة نظرا لدمجها مع بعضها بعد عودة قسم من نازحي نينوى نتيجة لمعالجة العقبات التي تقف امام عودتهم من قبل ادارة المحافظة ونقل نازحي المحافظات الى محافظاتهم وهو ما وفر الكثير من الخدمات لتلك المخيمات"، منوها الى ان "جميع الجهود التي تقوم بها المحافظة بهذا الصدد تندرج في اطار إنهاء ملف النازحين مستقبلا وتقديم الخدمات لهم في الوقت الحالي".
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