بالفيديو.. الامم المتحدة تتحدى الرئاسات الثلاث بغرس الأشجار في العراق

وقالت البعثة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، مرفقة اياه بمقطع فيديو حمل عنوان "غرس شجرة من أجل السلام"، واطلعت عليه الخليج 365، إن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت غرستْ شجرة في مدرسةٍ في أربيل في 9 أيلول/ سبتمبر 2019، استجابة لتحدٍّ من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

واشار البيان الى الممثلة الخاصة تحدّت الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للانضمام إليها في تبني هذه المبادرة كتحدٍّ وطني لغرس الأشجار في جميع أنحاء العراق.

Advertisements

وفي 21 أيلول/ سبتمبر، تُحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام، وهذا العام تحت شعار "العمل المناخيّ من أجل السلام".



