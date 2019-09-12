انتخاب محافظ جديد لأربيل

انتخب مجلس محافظة أربيل بالأغلبية، الخميس، فرست صوفي محافظاً جديداً خلفاً لنوزاد هادي. وبحسب وسائل إعلام كردية، فقد صوت 27 عضواً في المجلس لصوفي من أصل 28. وأضافت وسائل الإعلام، أنه لم يتقدم أحد لشغل منصب المحافظ باستثناء صوفي.

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