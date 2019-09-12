نائب: الدفاع المستميت عن حكومة عبد المهدي نفاق سياسي

اعتبر النائب عن ائتلاف سائرون جواد الموسوي، اليوم الخميس، أنه من المعيب على بعض الاحزاب والقادة السياسيين دفاعهم "المستميت" عن حكومة عادل عبد المهدي، مشيرا الى وضوح ضعف هذه الحكومة.
واشار الى ان هذا التصرف يأتي من باب النفاق السياسي والرغبة في استحصال مكتسبات حكومية او مناصب خاصة.
وتابع قائلا، من المعيب جدا على بعض الاحزاب السياسية ادعاءها ان هناك صعوبة بالغة في ايجاد بديل للسيد عادل عبد المهدي، مضيفا هنا اقول الا يوجد قائد ضرورة غير السيد عادل عبد المهدي في العراق ؟
وتسائل ، هل عجزت احزابكم التي جاهدت ضد النظام السابق وحسب ماتدعون ولعشرات السنين عن ايجاد بديل للسيد عبد المهدي !
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