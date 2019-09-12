نائب: الدفاع المستميت عن حكومة عبد المهدي نفاق سياسي

وقال الموسوي في بيان، تلقت الخليج 365، إنه من المعيب جدا على بعض الاحزاب والقادة السياسيين دفاعهم المستميت عن حكومة السيد عادل عبد المهدي بالرغم من وضوح ضعف هذه الحكومة وعدم وجود اي انجازات لها على ارض الواقع.واشار الى ان هذا التصرف يأتي من باب النفاق السياسي والرغبة في استحصال مكتسبات حكومية او مناصب خاصة.

وتابع قائلا، من المعيب جدا على بعض الاحزاب السياسية ادعاءها ان هناك صعوبة بالغة في ايجاد بديل للسيد عادل عبد المهدي، مضيفا هنا اقول الا يوجد قائد ضرورة غير السيد عادل عبد المهدي في العراق ؟

وتسائل ، هل عجزت احزابكم التي جاهدت ضد النظام السابق وحسب ماتدعون ولعشرات السنين عن ايجاد بديل للسيد عبد المهدي !

