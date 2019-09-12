نائب يصف مديونية بغداد للاقليم 80 مليار دولار بـ 'كذبة ايلول'

استغرب نائب عن تيار الحكمة، الخميس، ماوصفها بـ"ادعاءات" حكومة اقليم كردستان بمديونة بغداد لها بـ 80 مليار دولار، معتبرا تلك التصريحات بانها "كذبة ايلول".
واشار البديري، الى أن "هناك تهريب للنفط وسرقة لموارد المنافذ الحدودية وغيرها من طرق التسويف التي وصلت لسرقة مواطني الاقليم انفسهم ببدعة الادخار الاجباري".
واضاف البديري، ان "الحكومة الاتحادية لولا حرصها على مواطني الاقليم وعدم رغبتها في رفع معاناتهم التي تسببت بها حكومة الاقليم لكانت اتبعت الاجراءات القانونية بدقة اكبر لكنها كانت تغض النظر عن بعض الامور اكراما لابناء شعبنا الكردستاني الذين هم ضحية لتلك الحكومة واحزابها المتنفذة"، مشددا على ان "حقوق الشعب العراقي عموما والشعب الكردستاني خصوصا قد اصبح الوقت مناسبا لاستعادتها من سراقها بجميع الوسائل التي كفلها القانون والدستور".
وكان المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيارعادل،اكد ، الأربعاء 11 ايلول 2019، أن الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع ديون قيمتها80 مليار دولار إلى الإقليم.
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