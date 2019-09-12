نائب يصف مديونية بغداد للاقليم 80 مليار دولار بـ 'كذبة ايلول'

وقال علي البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "ادعاء حكومة الاقليم بمديونية بغداد لها بـ 80 مليار دولار كنا نتمنى لو انها اطلقتها في شهر نيسان لاعتبارها كذبة نيسان لكن مع شديد الاسف فانها جاءت في ايلول فلا توصيف لها الا انها كذبة ايلول"، مبينا ان "الاقليم مدين للحكومة الاتحادية بمبالغ اكبر من هذه الادعاءات.واشار البديري، الى أن "هناك تهريب للنفط وسرقة لموارد المنافذ الحدودية وغيرها من طرق التسويف التي وصلت لسرقة مواطني الاقليم انفسهم ببدعة الادخار الاجباري".

واضاف البديري، ان "الحكومة الاتحادية لولا حرصها على مواطني الاقليم وعدم رغبتها في رفع معاناتهم التي تسببت بها حكومة الاقليم لكانت اتبعت الاجراءات القانونية بدقة اكبر لكنها كانت تغض النظر عن بعض الامور اكراما لابناء شعبنا الكردستاني الذين هم ضحية لتلك الحكومة واحزابها المتنفذة"، مشددا على ان "حقوق الشعب العراقي عموما والشعب الكردستاني خصوصا قد اصبح الوقت مناسبا لاستعادتها من سراقها بجميع الوسائل التي كفلها القانون والدستور".



وكان المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيارعادل،اكد ، الأربعاء 11 ايلول 2019، أن الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع ديون قيمتها80 مليار دولار إلى الإقليم.