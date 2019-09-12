نائب عن نينوى يعلن نجاته من محاولة اغتيال واختطاف عناصر حمايته في الموصل

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عضو البرلمان العراقي شيروان الدوبرداني ونائب محافظ نينوى سيروان روژبياني تعرضا إلى محاولة اغتيال فاشلة استهدفهم عناصر من الحشد الشعبي اللواء ٣٠ والجيش في سيطرة كوكجلي".ولفت البيان، إلى أن "هذا الاعتداء يعتبر خرقاً واعتداء على الدستور، سيما وأن للنائب في البرلمان حصانة واعتراض طريقه والاعتداء على موكبه مع نائب المحافظ يعتبر استخفافاً بالقانون والدستور".

وتابع، أن "قيام عدد من عناصر تابعة للواء ٣٠ الحشد الشعبي والجيش العراقي يشكل سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها والوقوف عندها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين، حيث تم اختطاف أربعة عناصر من حمايات عضو البرلمان ونائب محافظ نينوى، والاعتداء عليهم بالضرب والسب والشتم ليتم الافراج عنهم بعد ساعات من اختطافهم، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".



وأشار البيان، إلى أن "هذا الاعتداء يتضمن رسالة موجّهة الى الدوبرداني و الروژبياني و محاولة لترهيبهم".

وأضاف، أن "هذه الحادثة من شأنها خلق الوضع الإستثنائي واعتماد سياسة الأمر الواقع لزعزعة الوضع في الموصل وخصوصا في سهل نينوى، اذ يعتبر اعتداء على سيادة ممثل عن هيئة تشريعية دستورية خرق واضح للقانون، فكيف بالمواطن البسيط"، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عناصر الجيش والحشد".