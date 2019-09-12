الحكيم يرفض المساعي الإسرائيلية لضم أراضٍ عربية جديدة

أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، رفضه "القاطع" للمساعي الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراضٍ عربية جديدة في الضفة الغربية وغور الأردن، داعياً الأنظمة الإسلامية والعربية إلى عدم التهاون ازاء ذلك.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نعلن استنكارنا ورفضنا القاطع للمساعي الصهيونية الرامية إلى وضع اليد على أراضٍ عربية جديدة في الضفة الغربية وغور الأردن، ونعدها خطوة تندرج في إطار توسعة الاحتلال لترسخ سياسة الأمر الواقع وقضم المزيد من المساحات".
وأضاف الحكيم: "نطالب الأنظمة الإسلامية والعربية بعدم التهاون ازاء ما يحدث وأن تتخذ موقفاً موحداً لرفض هذه التجاوزات، وأن تحمل العصبة الأممية بمجلس أمنها ومنظمتها الدولية على إدانة هكذا تصرفات تضرب الأعراف والمواثيق المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي عرض الجدار".
وأضاف الحكيم: "نطالب الأنظمة الإسلامية والعربية بعدم التهاون ازاء ما يحدث وأن تتخذ موقفاً موحداً لرفض هذه التجاوزات، وأن تحمل العصبة الأممية بمجلس أمنها ومنظمتها الدولية على إدانة هكذا تصرفات تضرب الأعراف والمواثيق المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي عرض الجدار".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، أمس الأول الثلاثاء (10 أيلول 2019)، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات.
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