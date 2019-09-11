الداخلية تعلن اعتقال سبعة اشخاص اطلقوا النار في 'عراضة عشائرية' بالمثنى

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال سبعة اشخاص اطلقوا النار في "عراضة عشائرية" بالمثنى.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من مديرية شرطة محافظة المثنى القت القبض على سبعة أشخاص قاموا بإطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية وكثيفة فيما يطلق على تسميته ( العراضة) بعد وفاة أحد شيوخ العشائر في المحافظة".
واضاف معن ان "عمليات القاء القبض جاءت بعد رفض مطلقي العيارات النارية إيقاف ذلك أو التفاهم مع مدير شؤون العشائر في شرطة المثنى"، مشيرا الى ان "الاخير حاول جاهدا إقناعهم بالكف عما يقومون به من أعمال مخالفة للقانون وتذكيرهم بميثاق الشرف الذي وقع عليه اغلب شيوخ عشائر المحافظة والذي تضمن عدم إطلاق النار في المناسبات ما يخل بالأمن والنظام".
وتابع انهم "قاموا بالاعتداء على القوة الأمنية التي توجهت إليهم لفرض القانون"، موضحا ان "عملية القاء القبض كانت وفق المادة ٢٢٩ وبدلالة المادة ٤٤٧ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، ولا زالت الإجراءات التحقيقية والقانونية مستمرة بحقهم".
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