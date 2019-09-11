افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغا ماليا ومصوغات من منزل شرقي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا مساء اليوم منزلا سكنيا في منطقة حي اور شرقي بغداد، وقاموا بسرقة مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".
يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر جرائم سرقة وسطو مسلح من قبل عصابات منظمة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن ملاحقة المجرمين اعتقال عصابات بين الحين والآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.