مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبلغا ماليا ومصوغات من منزل شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا مساء اليوم منزلا سكنيا في منطقة حي اور شرقي بغداد، وقاموا بسرقة مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر جرائم سرقة وسطو مسلح من قبل عصابات منظمة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن ملاحقة المجرمين اعتقال عصابات بين الحين والآخر.