احزاب سياسية تعمل على تعزيز وجودها بالموصل من اجل الانتخابات

كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، الاربعاء، ان احزابا سياسية تعمل على تعزيز وجودهافي من اجل الانتخابات، مبينا ان تلك التحركات أثارت مخاوف أطراف عديدة داخل الموصل.

وقال في تصريح له ان "أحزابا نافذة في نينوى تعمل حاليا على تعزيز وجودها في الموصل، من أجل الانتخابات"، مبينا ان "تلك الجهات تقوم أيضا بزيارات ميدانية وتلتقي وجهاء وشيوخ المحافظة، وتعمل على استمالتهم بطرق شتى لدعمها انتخابيا".

واضاف ان "هذه الاحزاب تستغل نفوذها وإمكاناتها المالية"، مشيرا الى الك التحركات أثارت مخاوف أطراف عديدة داخل الموصل، بينها سياسية تجد أن صوت السكان سيغيب بالانتخابات المقبلة، ويفرض عليها صوت من خارجها أو لا يمثلها".

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وتابع ان "مثل تلك القرارات التي اتخذها مدير بلدة الشورة قد تتكرر في مناطق أخرى رغم أن هناك شكوكا بإمكانية تنفيذها على الأرض".

واعلن مدير مدينة الشورة في محافظة نينوى خلد الجار، عن اتخاذ قرار بمنع دخول أي شخصية إلى الناحية مهما كانت الصفة التي تحملها من أجل التسويق لأهداف انتخابية.