نائب: الروس وافقوا مبدئيا على تزويد بغداد بأسلحة دفاع جوي حديثة

كشف نائب بالبرلمان، ان الحكومة الروسية وافقت مبدئيا على تزويد بغداد بأسلحة دفاع جوي حديثة، مبينا ان هذا الموضوع خلق انقساما بين بعض الكتل السياسية.
وقال النائب ان "الروس وافقوا بشكل مبدئي، على تزويد بغداد بأسلحة دفاع جوي حديثة ومقاتلات حربية، وتعجيل شحنات ذخيرة لأسلحة العراق من منشأ روسي تعود لحقبة الاتحاد السوفييتي".
واضاف أن "الموضوع خلق انقساماً بين بعد الكتل السياسية، بين من يعتبرها مغامرة ستردّ واشنطن عليها بعقوبات، وبين من يعتبرها حقاً سيادياً عراقياً في شراء السلاح والتعاون العسكري، أو أي مجال آخر مع الروس".
وتابع انه "ستكون هناك خلال الأسبوعين المقبلين زيارات لمسؤولين عسكريين روس، ضمن اجتماع غرفة العمليات الرباعية التي تضم موسكو، وطهران، وبغداد، إضافة إلى ممثلين عن نظام الأسد".
والشهر الماضي، تعهدت روسيا بدعم الدفاعات الجوية العراقية، بالتزامن مع الهجمات المتكررة التي تتعرض لها مقرات ومخازن سلاح تابعة للحشد الشعبي.
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