دعت الحكومة السعودية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ إجراءات رادعة حيال ما وصفته بانتهاكات إيران للاتفاق الدولي الموقع في 2015 حول برنامجها النووي.
واتهم السفير السعودي إلى النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز، في اجتماع لدورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، السلطات الإيرانية بـ "تجاوزات وخروقات للاتفاق النووي"، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة" إزاءها.
واعتبر الأمير عبد الله، حسبما نقلته وكالة "واس"، أن وجود مثل هذه الانتهاكات "يؤكد قصور الاتفاق وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقا من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين".
واعتبر الأمير عبد الله، حسبما نقلته وكالة "واس"، أن وجود مثل هذه الانتهاكات "يؤكد قصور الاتفاق وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقا من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ 'إجراءات رادعة' ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.