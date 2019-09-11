السعودية تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ 'إجراءات رادعة' ضد إيران

واتهم السفير السعودي إلى النمسا والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز، في اجتماع لدورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، السلطات الإيرانية بـ "تجاوزات وخروقات للاتفاق النووي"، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة" إزاءها.



واعتبر الأمير عبد الله، حسبما نقلته وكالة "واس"، أن وجود مثل هذه الانتهاكات "يؤكد قصور الاتفاق وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقا من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين".