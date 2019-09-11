ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم بشأن نفقات علاج الايرانيين خلال زيارة الاربعين

وقّع رئيس منظمة الطوارئ الايرانية بيرحسين كوليوند مع مساعد وزير الصحة العراقي في الشؤون الادارية والمالية هاني موسى العقابي، الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن كيفية محاسبة نفقات علاج الايرانيين في العراق خلال زيارة اربعين الامام الحسين (ع). ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن كوليوند قوله، أنه "خلال اجتماع مع العقابي، وضمن التشاور بشأن المواضيع الصحية والعلاجية خلال مراسم زيارة اربعين الامام الحسين (عليه السلام)، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تسديد نفقات الخدمات العلاجية للمواطنين الايرانيين في مراسم الاربعين وعرفة والاعياد الشعبانية وتاسوعاء وعاشوراء في العراق".



وأضاف أنه "وفقاً لمذكرة التفاهم هذه، فقد تم التأكيد على ان تتم محاسبة نفقات علاج الايرانيين مثل المواطنين العراقيين".



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