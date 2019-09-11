وزيران يتلقيان تهديدات بالقتل في فرنسا

تلقى وزيران في حكومة الرئيس الفرنسي تهديدات بالقتل، جاء بعضها عن طريق إرسال طلقات نارية عبر البريد.
وذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن وزير المالية برونو لو مير، ووزير الخزانة جيرالد دارمانان، تلقيا مغلفا به 3 طلقات نارية عيار 9 ميلليمترات، وتهديدا بالقتل مع تحديد نوع السلاح الذي سوف يستخدم في الجريمة المحتملة، وفقا لمسؤول بوزارة المالية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن وزير المالية برونو لو مير تلقى 3 تهديدات بالقتل منذ شهر أغسطس 2019، حيث قدم شكوى تتعلق بالتهديدات الثلاثة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن وزير المالية برونو لو مير تلقى 3 تهديدات بالقتل منذ شهر أغسطس 2019، حيث قدم شكوى تتعلق بالتهديدات الثلاثة.
وقبل قمة مجموعة السبع في بياريتز، تلقت الشرطة الفرنسية في مدينة بايون المجاورة رسالة تحذيرية جاء فيها بخط اليد: "سيتم سحق منزل برونو لو مير"، وفقا لصورة نشرتها "لو بوان".
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