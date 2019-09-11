اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في المثنى

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن، الأربعاء، عن اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في محافظة المثنى.
وأضاف أنه "بعد المراقبة والتحري وجمع المعلومات تم مداهمة منزل المتهم (ف.م .ن) بعد استحصال الموافقات القضائية والقاء القبض عليه وبحوزته (٤٠٠) حبة مخدرة وكمية من ((مادة الكرستال)) وبعد التحقيق معه من قبل جهة الاختصاص وبإشرافنا اعترف بجريمته وكذلك اعترف على مجموعة من المتهمين المتاجرين والمروجين معه وعددهم تسعة".
وأكد البيان، أنه "بعد اصدار اوامر قبض قضائية بحقهم وفق المادة (٢٨) مخدرات تم تنفيذها بحقهم وهم كل من (ا.ح.ع) و (ك.ج.ع) و (ك.ر.ح) و (ح.ج.ج) و (م.ن.ع) و (ع.م.ص ) و (ع.ج.ك ) و (ق.هـ.ع ) و (ف .ك .ح )وتم تسليمهم الى جهة الاختصاص (مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ) لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".
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