اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في المثنى

وذكر بيان للمديرية تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود معلومات من مصادرنا بصدور امر قبض بحق المتهمين الهاربين كل من (ع . ح .ف) و ( ف. م .ن ) وفق المادة (٢٨) مخدرات وبعد التحري وجمع المعلومات تبين انهم من المتاجرين بالحبوب المخدرة والمروجين لها، تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية".وأضاف أنه "بعد المراقبة والتحري وجمع المعلومات تم مداهمة منزل المتهم (ف.م .ن) بعد استحصال الموافقات القضائية والقاء القبض عليه وبحوزته (٤٠٠) حبة مخدرة وكمية من ((مادة الكرستال)) وبعد التحقيق معه من قبل جهة الاختصاص وبإشرافنا اعترف بجريمته وكذلك اعترف على مجموعة من المتهمين المتاجرين والمروجين معه وعددهم تسعة".

وأكد البيان، أنه "بعد اصدار اوامر قبض قضائية بحقهم وفق المادة (٢٨) مخدرات تم تنفيذها بحقهم وهم كل من (ا.ح.ع) و (ك.ج.ع) و (ك.ر.ح) و (ح.ج.ج) و (م.ن.ع) و (ع.م.ص ) و (ع.ج.ك ) و (ق.هـ.ع ) و (ف .ك .ح )وتم تسليمهم الى جهة الاختصاص (مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ) لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

