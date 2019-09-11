المجلس الأعلى يعزي باستشهاد عدد من الزائرين بحادثة التدافع بكربلاء

عزى المجلس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الاربعاء، باستشهاد عدد من الزائرين بحادثة التدافع بكربلاء.
وقال في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ببالغ الأسى والحزن تابعنا مصاب زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام في احياء ذكرى عاشوراء ، بسقوط عددٍ من الشهداء والمصابين في حادث التدافع الأليم خلال تزاحم الزوار لدخول الصحن الحسيني الشريف".
واضاف "إننا إذ نعزي أنفسنا لفقدان هذه الأرواح الطاهرة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء الأبرار، سائلين الله تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع جناته، مع الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام ، وان يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويتقبل منهم هذه المواساة لأهل بيت النبوة".
وختم البيان "أعظم الله اجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد ابي الأحرار الحسين بن علي عليهما السلام، وجعلنا الله من الطالبين بثأره مع امام منصور من اهل بيت محمد عليه وعليهم السلام".
واضاف "إننا إذ نعزي أنفسنا لفقدان هذه الأرواح الطاهرة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر الشهداء الأبرار، سائلين الله تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع جناته، مع الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام ، وان يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويتقبل منهم هذه المواساة لأهل بيت النبوة".
وختم البيان "أعظم الله اجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد ابي الأحرار الحسين بن علي عليهما السلام، وجعلنا الله من الطالبين بثأره مع امام منصور من اهل بيت محمد عليه وعليهم السلام".
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