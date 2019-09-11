إيران ترفع حظر تصدير البطاطا للعراق

وذكر بيان لمكتب تنسيق صادرات المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية بوزارة التجارة والصناعة، انه "تم رفع حظر تصدير البطاطا الى العراق الذي يعد من المستوردين الاساسيين لهذا المنتج".

وكانت إيران قد حظرت في وقت سابق، تصدير البطاطا إلى العراق بهدف توازن السوق بعدما شهدت اسعارها ارتفاعاً بالسوق المحلية.

