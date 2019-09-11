إيران ترفع حظر تصدير البطاطا للعراق

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الايرانية، الاربعاء، عن رفع حظر تصدير البطاطا الى العراق.
وذكر بيان لمكتب تنسيق صادرات المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية بوزارة التجارة والصناعة، انه "تم رفع حظر تصدير البطاطا الى العراق الذي يعد من المستوردين الاساسيين لهذا المنتج".
وكانت إيران قد حظرت في وقت سابق، تصدير البطاطا إلى العراق بهدف توازن السوق بعدما شهدت اسعارها ارتفاعاً بالسوق المحلية.
وكانت إيران قد حظرت في وقت سابق، تصدير البطاطا إلى العراق بهدف توازن السوق بعدما شهدت اسعارها ارتفاعاً بالسوق المحلية.
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