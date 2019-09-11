اخبار العالم / اخبار العراق

الكشف عن تطور جديد بشأن خط هجوم برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-09-11 | 15:18

الكشف عن تطور جديد بشأن خط هجوم برشلونة

1,080 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن خط هجوم الذي سيخوض مباراة فالنسيا، السبت المقبل، في رابع جولات الليجا.
وكان إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، يخطط لإشراك الثلاثي لويس سواريز وليونيل وأنطوان جريزمان معاً لأول مرة هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التعافي البطيء لميسي وسواريز من الإصابة قبل 3 أيام من المباراة، جعل فالفيردي يفكر في حلول بديلة.


وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان من المنتظر أن يقود الخط الأمامي للبارسا كمهاجم وهمي، ويلعب بجواره كل من سيرجي روبيرتو وكارليس بيريز.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تطور جديد بشأن خط هجوم برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا