الكشف عن تطور جديد بشأن خط هجوم برشلونة

2019-09-11 | 15:18
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن خط هجوم برشلونة الذي سيخوض مباراة فالنسيا، السبت المقبل، في رابع جولات الليجا.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التعافي البطيء لميسي وسواريز من الإصابة قبل 3 أيام من المباراة، جعل فالفيردي يفكر في حلول بديلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان من المنتظر أن يقود الخط الأمامي للبارسا كمهاجم وهمي، ويلعب بجواره كل من سيرجي روبيرتو وكارليس بيريز.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط فقط.
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