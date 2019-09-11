رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتطوير المناهج التربوية والتعليمية

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حميدة لاسيكو برفقة مجموعة من اطفال العراق الذين يحظون بدعم المنظمة".وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، أن "الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على إقرار اتفاقية الطفل يستدعي من الجميع المزيد من العمل على حماية الطفولة في كل انحاء العالم في نطاق تنمية مستدامة لصنع مستقبل افضل".

وشدد على أن "دعم وحماية أطفال العراق وتوفير حياة كريمة وصحية لهم، والاسهام في تطوير المناهج التربوية والتعليمية بما يؤمّن مستقبلهم الدراسي اولوية يجب ان تتكاتف الجهود الوطنية لتحقيقها"، معرباً عن "تثمينه للبرامج التي تعمل بعثة منظمة الامم المتحدة للطفولة على تنفيذها في العراق لتعزيز الخدمات المختلفة التي تقدم للأطفال، وصولاً إلى تأمين أقصى درجات الحماية والرعاية لهم ولحقوقهم".



من جانبها، أشادت ممثلة المنظمة بما يقوم به العراق من جهود خاصة لدعم الأطفال، وبما يؤهل أعداداً متزايدة منهم للحصول على خدمات التعليم والصحة والحماية.