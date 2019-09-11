نائب: هذا ما يحتاجه البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل

وقال كنا في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب بحاجة خلال الفصل التشريعي المقبل إلى إعادة النظر بالعديد من الإخفاقات التي حصلت بالسنة التشريعية الأولى وتطبيق النظام الداخلي بالشكل الأمثل"، مبيناً أن "من بين الأمور التي عليها ملاحظات سلبية هو عدم الالتزام بمواعيد الجلسات التي من المفترض أن تعقد بالساعة الواحدة لكن النصاب لا يكتمل الا بعد الثالثة".وأضاف كنا، أن "الجميع مطالب بإعادة النظر في جميع ما حصل بالفترة السابقة سواء بقضية التشريعات أو الجانب الرقابي لأننا بصراحة لسنا بمستوى الرضا عن وضعنا بالسنة التشريعية الأولى حتى اللحظة"، لافتاً إلى "أهمية إعادة برمجة وجدولة الأعمال بطريقة ملتزمة بالنظام الداخلي".

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى من السنة التشريعية الثانية يوم السبت المقبل.